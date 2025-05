Χάρβαρντ: Τέλος οι ξένοι φοιτητές με απόφαση Τραμπ!

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες Πέμπτη το δικαίωμα του πανεπιστημίου Χάρβαρντ να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές και αναγκάζει όσους ήδη φοιτούν εκεί να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο, ενώ απείλησε να επεκτείνει το μέτρο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ζήτησε να ακυρωθεί η πιστοποίηση του προγράμματος Φοιτητών και Ανταλλαγών Επισκεπτών του (SEVIS) του Χάρβαρντ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.

Η Νόεμ κατηγόρησε το γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ότι «υποθάλπει τη βία, τον αντισημιτισμό και ότι συντονίζεται με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments…