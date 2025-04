Ινδία: Πολύνεκρη επίθεση ενόπλων σε ομάδα τουριστών στο Κασμίρ

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο ινδικό Κασμίρ, σε επίθεση ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί.

«Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Κασμίρ.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος αριθμός νεκρών, αλλά οι αρχές έκαναν λόγο για την πιο φονική επίθεση στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σημείωσε μεταξύ άλλων πως οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.



Those behind this heinous act will be brought…