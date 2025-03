ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Νέο Μεξικό

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πάρκο στην πόλη Λας Κρούσες του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το AP, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

BREAKING: Las Cruces police confirmed a mass shooting at Young Park, New Mexico overnight.



Officers responded to gunfire reports around 10 p.m., finding multiple victims near the parking lot at 850 S. Walnut St.



Victims were taken to local hospitals and University Medical… pic.twitter.com/TRVcjLFaKf