Τρομοκρατική επίθεση στη Χάιφα: Ένας νεκρός - Εξουδετερώθηκε ο δράστης

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (3/3) ότι υπάρχουν πολλά θύματα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στη Χάιφα.

AP (Ariel Schalit)

Ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ τρεις άλλοι τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και ένας σε μέτρια κατάσταση.

«Οι τραυματιοφορείς διαπίστωσαν τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών και παρέχουν ιατρική περίθαλψη και απομακρύνουν τέσσερα τραυματισμένα άτομα», ανέφερε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Ο δράστης της επίθεσης “εξουδετερώθηκε”, υπογράμμισε η αστυνομία.

#UPDATE: Israeli media report that five people were injured in today's Haifa terror attack, including one critically and three seriously. At least one terrorist was reportedly eliminated.https://t.co/BLn6RG6TDV