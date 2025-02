Μόναχο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Μία νεκροί, αρκετοί τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μια γυναίκα και να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή το εάν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατική ή εγκληματική ενέργεια.

The first footage of the car that plowed into a crowd in Munich, Germany. pic.twitter.com/txgb8kB1d2 — wR (@WeReporter) February 13, 2025

Στο σημείο επικρατεί πανικός, ενώ έσπευσαν η αστυνομία καθώς επίσης και ασθενοφόρα.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

Σύμφωνα με το τοπικό BR24 που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητο στο πλήθος. Άλλοι μάρτυρες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς πριν το περιστατικό, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

Breaking: A car driver ran over a group of people in the German city of Munich, injuring many people.

Awaiting further details.#Germany #Munich pic.twitter.com/chmXD4uxrB — World News (@World_Breaking_) February 13, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε μία μέρα πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία συγκεντρώνει ηγέτες και ειδικούς από όλο τον κόσμο για ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν τις επόμενες ώρες.

