Νέα Υόρκη: Πυρπόλησε γυναίκα μέσα στο μετρό και την έκαψε ζωντανή

Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη Νέα Υόρκη που δείχνουν το σώμα ενός ανθρώπου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στέκεται μέσα σε βαγόνι του υπόγειου σιδηρόδρομου στον σταθμό του Μπρούκλιν.

Το αποτρόπαιο περιστατικό διαδραματίστηκε το πρωί της Κυριακής. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος έκαψε ζωντανή τη γυναίκα, χωρίς να είχε καμία αλληλεπίδραση μαζί της, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

A woman was set on fire on the New York Subway.



This is why we need more people like Daniel Penny.



No one intervened, and the suspect (pictured below) simply walked away.



