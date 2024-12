Έκρηξη Χάγη: Έλληνας μηχανικός πατέρας τριών παιδιών ανάμεσα στους νεκρούς

Έξι νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση κτιρίου, που προκλήθηκε μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στη Χάγη της Ολλανδίας το περασμένο Σάββατο.

Ανάμεσα στους νεκρούς μία 17χρονη έφηβη και ένας Έλληνας πολιτικός μηχανικός, πατέρας τριών παιδιών. Σύμφωνα με το NLTimes, ο Βικέλ Καμπεράι, ελληνικής και αλβανικής υπηκοότητας, ζούσε στην Ολλανδία για πάνω από δύο χρόνια.

Greek engineer, father of 3 killed in Hague disaster “was in love with The Netherlands” https://t.co/WpGhaCsiWW