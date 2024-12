Ρωσικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γερμανικού ελικοπτέρου

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά σε γερμανικό στρατιωτικό ελικόπτερο στην Βαλτική Θάλασσα σήμερα, όπως μεταδίδει το γερμανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Αναλένα Μπέρμποκ, υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας σε συνεδρίαση του ΝΑΤΟ «Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον ελικοπτέρου των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων».

Πρόσθετα, το DPA γνωστοποιεί ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε διαδικασία αναγνώρισης στην περιοχή όπου βρίσκονται πάντα πλοία τα οποία εμπλέκονται στην προσπάθεια αποφυγής κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

#BREAKING The crew of a Russian ship in the Baltic Sea shot signal ammunition at a German military helicopter, according to dpa sources. pic.twitter.com/xragkS234M