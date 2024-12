Συρία: Τζιχαντιστές κατέλαβαν το παλάτι του Άσαντ στο Χαλέπι

Ο πόλεμος στη Συρία ξαναφουντώνει. Αφού έπεσε το Χαλέπι στα χέρια τζιχαντιστών, ο Μπασάρ αλ Άσαντ με τη βοήθεια του Πούτιν περνά στην αντεπίθεση εξαπολύοντας σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Πριν λίγο οι αντάρτες μπήκαν σε κυβερνητικά κτήρια. Σε σχετικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνονται ένοπλοι να περιφέρονται μέσα σε ένα κτήριο, που φέρεται να είναι το ανάκτορο του Άσαντ στο Χαλέπι.

Το διάρκειας τριών λεπτών βίντεο που μετέδωσαν αραβικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δείχνει τους τζιχαντιστές μέσα στο κτίριο να επεξεργάζονται τα πράγματα που βρίσκουν στα διάφορα δωμάτια από τα οποία περνούν έχοντας τα πρόσωπά τους καλυμμένα και με τα όπλα στα χέρια.

Syrian rebels in a presidential palace in Aleppo, where Assad rulers’ pictures hang on the walls pic.twitter.com/zE6ACNqDty