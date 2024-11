Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε αεροδρόμιο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

Εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη σήμερα γύρω στις 05:30 ώρα Ελλάδας κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία.

Cargo plane crashes into residential building near airport in Vilnius, Lithuania, setting off massive fire - local media reports

Για το αεροπορικό δυστύχημα ενημέρωσαν το πρακτορείο Reuters εκπρόσωποι της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα της λιθουανικής πρωτεύουσας και της αστυνομίας της χώρας.

Vilnius-Bound DHL Boeing 737-400 Crashes In Liepkalnis



A DHL Boeing 737 freighter travelling from Leipzig, Germany, to Vilnius Airport (VNO), has crashed near Liepkalnis Hill, located along the approach path to the airport's runway.