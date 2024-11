Άνδρας ζωσμένος εκρηκτικά σκοτώθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο Βραζιλίας

Άνδρας που είχε ζωστεί εκρηκτικά σκοτώθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ στην Μπραζίλια, αφού αποπειράθηκε, μάταια, να εισβάλλει στο μέγαρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πολίτης αυτός πλησίασε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και σημειώθηκε έκρηξη μπροστά στην είσοδο. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για «αυτοκτονία».

🚨 BREAKING



A car explosion occurred near the 🏛️ Supreme Federal Court in **Brasília**, Brazil, on November 13, 2024.



🗞️🔊 Reports confirm two explosions, with the suspect dying from the mishandling of explosives.



🚔 Police have secured the area. #Brazil pic.twitter.com/9g6QWxI81A