Βραζιλία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων

Άγνωστοι εκτέλεσαν εν ψυχρώ Βραζιλιάνο επιχειρηματία στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο της Βραζιλίας και τραυμάτισαν άλλα τρία άτομα.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ένας ένοπλος με καραμπίνα να ανοίγει πυρ μέσα από ένα μαύρο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο έξω από τον τερματικό σταθμό 2 του αεροδρομίου, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για πτήσεις εσωτερικού.

Tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Novas imagens das câmeras de segurança mostram momento do atentado contra o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi morto. Outras três pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/zBgGWYLBP7