Βομβαρδισμοί στη Βυρητό: Νεκρός και ο πιθανός διάδοχος του Χασάν Νασράλα

Μέση Ανατολή: Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Βυρητό / ANT1 (αρχείου)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά φορές νότια προάστια της Βηρυτού χθες Τρίτη αργά το βράδυ, λίγη ώρα αφού εξέδωσαν διαταγές προς τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς τους, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά), μερικές ώρες αφού πλήγμα ισοπέδωσε πολυκατοικία στην ίδια περιοχή, που χαρακτηρίζεται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Στήλες καπνού ήταν ευδιάκριτες σε οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου περίπου μια ώρα και κάτι μετά την εντολή του ισραηλινού στρατού να απομακρυνθούν οι κάτοικοι διαφόρων τομέων των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που έχουν σφυροκοπηθεί επανειλημμένα αφότου εντατικοποιήθηκαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την 23η Σεπτεμβρίου.

🔴 Hashem Safieddine, Head of the Hezbollah Executive Council and Ali Hussein Hazima, Commander of Hezbollah’s Intelligence Headquarters, were eliminated during a strike on Hezbollah’s main intelligence HQ in Dahieh approx. 3 weeks ago.



Hashem Safieddine was a member of the… pic.twitter.com/Z2wQGsRxvt