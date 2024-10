Νόμπελ Ειρήνης 2024: Στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2024 απονέμεται στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, την εθνική οργάνωση των επιζώντων των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.

Σύμφωνα με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ επιθυμία τους είναι να τιμηθούν όλοι οι επιζώντες της ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, οι οποίοι έκαναν την εμπειρία τους πηγή άντλησης δύναμης.

«Μας βοηθούν να περιγράψουμε το απερίγραπτο, να σκεφτούμε το αδιανόητο και να κατανοήσουμε με κάποιο τρόπο τον ακατανόητο πόνο και την ταλαιπωρία που προκαλούν τα πυρηνικά όπλα» τονίζει.

