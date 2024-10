20χρονος YouTuber διέλυσε MacLaren 200.000 δολαρίων σε live streaming

Τη McLaren, αξίας 200.000 δολαρίων που οδηγούσε, διέλυσε σε τροχαίο ατύχημα ένας 20χρονος YouTuber, ενώ έκανε live streaming.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο 20χρονος να κοιτά το κινητό του τηλέφωνο, ενώ οδηγούσε υπό βροχή. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο και το supercar που οδηγούσε καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες, έχοντας υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός του 20χρονου, ενώ ο αυτοκινητόδρομος στο Μαϊάμι γέννησε με συντρίμμια.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..🤦‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH