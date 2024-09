Μοντέλο παραμορφώθηκε μετά από αντιβιοτικό - Το λάθος των γιατρών

Μια απίστευτη περιπέτεια με την υγεία της είχε ένα μοντέλο από την Ταϊλάνδη, το οποίο παραμορφώθηκε μετά από λάθος των ιατρών.

Η 31χρονη Σάσιναν Τσουενλόσανγκ εμφάνισε εξανθήματα και φουσκάλες σε όλο της το πρόσωπο και το σώμα, αφού της χορηγήθηκαν τρεις φορές αντιβιοτικά στα οποία ήταν αλλεργική!

«Ο πόνος ήταν τέτοιος, που πραγματικά ένιωθα ότι θα πέθαινα. Ήταν έντονο. Όλο μου το σώμα έκαιγε και πονούσε. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πώς αισθάνθηκα», είπε η κοπέλα στο Viral Press.

Το 31χρονο μοντέλο που κινδύνευσε μετά τη χρήση αντιβιοτικών

Η Τσουενλόσανγκ, που εργάζεται στον ΙΤ τομέα, υπέφερε από πονόλαιμο και ερυθρότητα στα μάτια, όταν επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο της Μπανγκόκ στις 18 Ιουνίου.

Οι γιατροί διέγνωσαν αμυγδαλίτιδα και της χορήγησαν Ceftriaxone, ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων. Η θεραπεία, όμως, αντί να βοηθήσει, επιδείνωσε την υγεία της.

I used to be a swimsuit model — then I had a near-fatal allergic reaction that burned my skin https://t.co/6J8fL4Ex2u pic.twitter.com/IDTAXMUsoG