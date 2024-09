Μιλάνο: Τρεις νεκροί από φωτιά σε κατάστημα - Έπαθαν ασφυξία στην τουαλέτα

Φωτιά σημειώθηκε σε κατάστημα ένδυσης του Μιλάνο με τρεις νέους ανθρώπους νεκρούς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12/9. Οι νέοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν 17, 19 και 23 ετών, δύο εκ των οποίων ήταν αδέλφια.

❌ #Milano, #vigilidelfuoco impegnati da poco dopo le 23 di ieri per l’incendio di un magazzino in via Ermenegildo Cantoni. Rinvenuti durante le operazioni i corpi privi di vita di tre uomini. Intervento in atto per lo spegnimento degli ultimi focolai [#13febbraio 7:00]