Ισραήλ: Παραλύει η χώρα για τους 6 νεκρούς ομήρους - Πιέσεις για εκεχειρία

Τις σορούς έξι ομήρων της Χαμάς βρήκε ο ισραηλινός στρατός / Βίντεο από ΕΡΤ

Οι υπηρεσίες του δήμου του Τελ Αβίβ θα συμμετάσχουν αύριο στην απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους, όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο δήμος.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με πολλούς άλλους δήμους στο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων έξι Ισραηλινών ομήρων.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7. Hersh Goldberg, 23 🕯️ Eden Yerushalmi, 24 🕯️ Carmel Gat, 39 🕯️ Almog Sarusi, 26 🕯️ Alex Lubnov, 32 🕯️ Ori Danino, 25 🕯️ May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, έκανε έκκληση για γενική απεργία αύριο από τις 6 πμ τοπική ώρα ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούνται να κρατούνται στη Γάζα από την Χαμάς.

Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, το συνδικάτο του οποίου εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκανε έκκληση σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία και είπε ότι το αεροδρόμιο Ben Gurion, το βασικό αεροδρόμιο του Ισραήλ, θα πρέπει να κλείσει από τις 8 πμ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ κάλεσε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ολοκληρώσει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Χαμάς ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι εναπομείναντες όμηροι από τη Γάζα καθώς τα πτώματα έξι ομήρων που είχαν συλληφθεί στις 7 Οκτωβρίου επέστρεφαν στους οικείους τους.

«Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», έγραψε ο Γκάλαντ στο Χ.

«Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να ανακαλέσει την απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη», είπε ο Γκάλαντ αναφερόμενος σε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να διατηρηθεί η μόνιμη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον αποκαλούμενο Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μία μικρή λωρίδα γης στα σύνορα Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.

During this painful and difficult time, my thoughts and my heart are with the families of the hostages who were killed:



Ori Danino

Alexander Lobanov

Almog Sarusi

Hersh Goldberg-Polin

Carmel Gat

Eden Yerushalmi



They were held hostage by Hamas and murdered in cold blood.… pic.twitter.com/L0JksslrOI