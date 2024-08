Ισλανδία: Σπηλιά πάγου καταπλάκωσε τουρίστες- Ένας νεκρός & δύο αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο αγνοούνται μετά την κατάρρευση σπηλιάς πάγου σε τουρίστες την Κυριακή, στη νοτιοανατολική Ισλανδία.

Μια ομάδα 25 ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων πραγματοποιούσε οργανωμένη επίσκεψη με ξεναγό στον παγετώνα Breidamerkurjokull, όταν κατέρρευσε τμήμα της σπηλιάς.

Τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν κάτω από τον πάγο, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν τραυματισμένοι σοβαρά. Ο ένας από αυτούς κατέληξε στον τόπο του δυστυχήματος και ο άλλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

