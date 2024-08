Ισραήλ: Νεκρός ο εγκέφαλος της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου

Επικίνδυνη κλιμάκωση παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ηγέτη του στατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πλέον: ο Μοχάμεντ Ντέιφ έχει εξουδετερωθεί», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

🔴 The IDF confirmed that Hamas commander Mohammed Deif was killed in an Israeli airstrike, conducted in coordination with the Shin Bet security agency on July 13 pic.twitter.com/3LBanZdQeA