Ινδία: Γυναίκα βρέθηκε αλυσοδεμένη στο δάσος – «Με έδεσε ο άντρας μου»

Μια απίστευτη ιστορία κακοποίησης αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό της 50χρονης Αμερικανίδας Λαλίτα Κάγι Κουμάρ, η οποία βρέθηκε αλυσοδεμένη σε ένα δάσος στην Ινδία, στα όρια του θανάτου.

Την 50χρονη βρήκε το Σάββατο μέσα στη ζούγκλα, 450 χλμ. από το Μουμπάι ένας βοσκός, ο οποίος άκουσε τις κραυγές της για βοήθεια.

Ήταν δεμένη με σιδερένια αλυσίδα από το δεξί της πόδι, το οποίο είχε πρηστεί. Η γυναίκα ήταν αφυδατωμένη, αποστεωμένη και αδυνατούσε να μιλήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί βρήκαν πάνω της ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο κατηγορούσε τον σύζυγό της ότι εκείνος την έδεσε στο δάσος και την παράτησε για να πεθάνει αβοήθητη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχαν κάποιον καβγά και ο σύζυγός της την πήγε στη ζούγκλα και την παράτησε αβοήθητη. Στο σημείωμα η 50χρονη έγραφε επίσης ότι αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα και ότι παίρνει αγωγή.

An elderly woman from the United States was found chained to a tree in a forest in Maharashtra's Sindhudurg district on Saturday.



According to the police, the woman, identified as Lalita Kayi Kumar S, lives in Tamil Nadu and is originally from the US. Police suspect that the… pic.twitter.com/X3i7PqCvUV