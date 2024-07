Ooh la la! Σάλος με το φιλί της υπουργού Αθλητισμού στον Μακρόν - Εικόνες

Ο κακός χαμός έχει γίνει πάλι στη Γαλλία και όχι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Παρίσι. Άλλο είναι το γεγονός που έχει ανάψει φωτιά στους Γάλλους, φουντώνοντας φήμες που περιτριγυρίζουν το προεδρικό μέγαρο.

Πρόκειται για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έγινε αμέσως viral.

🇫🇷 Photos of Emmanuel Macron’s sports minister planting a kiss close to his neck at the Olympic Games opening ceremony have caused a stir in France



