Ολυμπιακοί Αγώνες: Ύψωσαν ανάποδα τη σημαία των Αγώνων

Μια γκάφα έγινε κατά τη διάρκεια της έπαρσης της Ολυμπιακής Σημαίας κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η Ολυμπιακή Σημαία υψώθηκε από Γάλλους αξιωματούχους, όμως ήταν κρεμασμένη στον ιστό ανάποδα.

Ύψωσαν την Ολυμπιακή Σημαία ανάποδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι - AP Images

Those who managed to stay awake during the Opening Ceremonies were treated to the Olympic flag being flown upside down pic.twitter.com/flIG1kF8g7