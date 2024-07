Μετεωρίτης πέρασε πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας!

Ένας μετεωρίτης εθεάθη να διασχίζει τον ουρανό πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ και πολλές άλλες πολιτείες της ανατολικής ακτής νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Το American Meteor Society είπε ότι έλαβε 44 αναφορές για μια «βολίδα» που φάνηκε να πετά πάνω από πολιτείες, τόσο νότια όσο το Ντέλαγουερ και βόρεια ως το Κονέκτικατ γύρω στις 3:45 π.μ. το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα). Ορατός έγινε και πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, ενώ διαλύθηκε πάνω από το Μανχάταν.

#NewJersey #meteor let me know if you have more info on this pic.twitter.com/JvOEnZviNf