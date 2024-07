Το μενού και οι λαμπερές εμφανίσεις στο δείπνο του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Τις πόρτες του Λευκού Οίκου άνοιξαν ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ για να παραθέσουν δείπνο στους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Ο Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ παρέθεσαν δείπνο στον Λευκό Οίκο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ - AP Images

Οι ηγέτες έβγαλαν μια πρωτότυπη οικογενειακή φωτογραφία στα μπαλκόνια και τις σκάλες του Λευκού Οίκου δίπλα στις συντρόφους τους, αρκετές από τις οποίες έκλεψαν τα βλέμματα με την εμφάνισή τους.

Οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν στα μπαλκόνια και τις σκάλες του Λευκού Οίκου - AP Images

Ανάμεσά τους, η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάμερ, Βικτόρια, η οποία ήταν ντυμένη στα κόκκινα, αλλά και η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα, την οποία ο φωτογραφικός φακός, απαθανάτισε να γέρνει τρυφερά στον ώμο του συζύγου της, φορώντας ένα μαύρο μίντι φόρεμα με λευκή φάσα στους ώμους, το οποίο συνδύασε με λευκές γόβες.

Η σύζυγος του Κιρ Στάμερ στα κόκκινα και του Σαρλ Μισέλ στα ροζ, έκλεψαν τις εντυπώσεις - AP Images

Η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαθανατίστηκε να γέρνει τρυφερά στον ώμο του συζύγου της - AP Images

Στο δείπνο παραβρέθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία φόρεσε ένα blue navy σύνολο με σατέν τοπ και παντελόνι, ενώ στον λαιμό της φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόσμημα.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι εντυπωσίασε με το navy blue σύνολο που επέλεξε

H σύζυγος του προέδρου Γιουν Σουκ-γέολ της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον Χι, φόρεσε ένα μίντι φόρεμα σε απόχρωση του γκρι, με ένα περίτεχνο δέσιμο στον λαιμό, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και κόσμημα.

H σύζυγος του Νοτιοκορεάτη ηγέτη Γιουν Σουκ-γέολ, επέλεξε μια γκρι απλή τουαλέτα για το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ

Εντυπωσιακή με ροζ, έξωμη, σατέν τουαλέτα ήταν και η σύζυγος του απερχόμενου προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Σόλο στο δείπνο που παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν, ήταν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία όμως ξεχώρισε με την μπεζ σατέν τουαλέτα που επέλεξε, η οποία είχε ένα ασύμμετρο σχέδιο στο πάνω μέρος της.

Χωρίς συνοδό στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι - AP Images

Λευκός Οίκος: Το μενού που απόλαυσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, είχε φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια του δείπνου. Σε συνεννόηση με τον σεφ του Λευκού Οίκου, Κρις Κομρφορντ και την Pastry Chef Σούζι Μόρισον, επιμελήθηκε το μενού.

Οι ηγέτες με τις συζύγους τους απόλαυσαν για πρώτο πιάτο ψητά ροδάκινα Catoctin Mountain και σαλάτα από ραδίκια, αντίδια και μαρούλι με ντρέσινγκ από λευκό μπαλσάμικο.

Το μενού του δείπνου στον Λευκό Οίκο

Το κυρίως πιάτο αποτελούταν από μοσχαρίσιο φιλέτο ψητό στα κάρβουνα και γλώσσα Αλάσκας, pavé πατάτας και γεμιστά άνθη κολοκύθας με σάλτσα Persillade

Για ορεκτικό οι συνδαιτημόνες του Μπάιντεν δοκίμασαν πανακότα λεμόνι, κόκκινα μούρα και παγωτό μασκαρπόνε με μέλι.

Τέλος συνόδευσαν τα πιάτα με τα εξής κρασιά: Ridge Estate Chardonnay 2021, Morlet Cabernet Sauvignon «Mon Chevalier» 2009 και Roederer Estate Brut Rosé

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς με τη σύζυγό του - AP Images

Μάλιστα προς τιμήν της 75ης επετείου ίδρυσης του ΝΑΤΟ και σε αναγνώριση του ρόλου που διαδραμάτισε γι’ αυτό ο πρόεδρος Τρούμαν, το δείπνο σερβιρίστηκε στο ίδιο σερβίτσιο που είχαν δειπνήσει οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στον Λευκό Οίκο πριν από 25 χρόνια για την 50η επέτειο.

Ο Τζάστιν Τριντό - AP Images

Το δείπνο τέλος συνοδεύτηκε από μουσικές επιλογές από την Ορχήστρα Δωματίου Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών και μια ειδική παράσταση από τους The United States Army Chorus, The United States Army Strings, The United States Navy Sea Chanters και The United Air Force Singing Sergeants.



