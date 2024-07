Νέα Υόρκη: Κύμα οργής για την άγρια δολοφονία της 31χρονης Yazmeen

Κύμα οργής στη Νέα Υόρκη με τη φρικτή δολοφονία νεαρής γυναίκας. Η σορός της βρέθηκε πεταμένη στα σκουπίδια, με τις αρχές να συλλαμβάνουν έναν άνδρα για τον θάνατό της.

Το πτώμα της 31χρονης Yazmeen Williams εντοπίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση για ένα ύποπτο «πακέτο». Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν υπνόσακο καλυμμένο με σκουπίδια, που μέσα υπήρχε η σορός της νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το κορίτσι έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι.

