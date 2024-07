Βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός «χτυπά» αεροπλάνο

Τρόμος στον αέρα για δεκάδες επιβάτες, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν «χτυπήθηκε» από κεραυνό.

Ένα αεροπλάνο που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Χίθροου εξετράπη της πορείας του, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό.

To αεροσκάφος της British Airways πραγματοποιούσε πτήση από τη Στουτγκάρδη. Όμως λόγω των ισχυρών καταιγίδων και της μεγάλης κεραυνικής δραστηριότητας ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ.

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25