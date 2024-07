«Βόμβα» από New York Times: Ο Μπάιντεν σκέφτεται να αποσυρθεί από υποψήφιος

Απόσπασμα από το ERTNEWS

«Βόμβα» μεγατόνων έριξαν με δημοσίευμά τους οι New York Times, που αποκαλύπτουν ότι ο Τζο Μπάιντεν εκμυστηρεύθηκε σε στενό του συνεργάτη ότι σκέφτεται να αποσυρθεί από την κούρσα των εκλογών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να ανέφερε πως, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες μετά το καταστροφικό για εκείνον debate, μάλλον η κατάσταση δεν διορθώνεται κι έτσι δεν έχει νόημα να συνεχίσει προσπαθώντας να πείσει τους ψηφοφόρους ότι κάνει για τη θέση του πλανητάρχη για άλλη μία θητεία.

Βαρόμετρο για την εξέλιξη των πραγμάτων, θα αποτελέσει - σύμφωνα με τους New York Times - η στάση που θα κρατήσουν οι Δημοκρατικοί στην Πενσιλβάνια και το Γουισκόνσιν το Σαββατοκύριακο.

Breaking News: President Biden told a key ally his campaign may be unsalvageable if he can’t convince the public he’s up for the job. It's the first public indication that Biden is seriously considering whether he can recover after the debate. https://t.co/xNo2VHcnnW pic.twitter.com/UZBB27pI7q