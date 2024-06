Τουρκία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε δασικές πυρκαγιές        

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίσθηκαν σε δασικές πυρκαγιές που επεκτάθηκαν πλήττοντας χωριά στη νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

«'Εχουμε πέντε νεκρούς και 44 τραυματίες, οι 10 από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, στις δύο ζώνες που βρίσκονται κοντά στη Μαρντίν», έγραψε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά στο X.

Σε εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται μια γιγάντια πυρκαγιά να φωτίζει τον ουρανό και μεγάλα σύννεφα καπνού.

