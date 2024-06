«Fake news ο θάνατος του Τσόμσκι» λέει η σύζυγός του, Βαλέρια

Διάφορες φωτογραφίες του Νόαμ Τσόμσκι / AP

Διαψεύδεται η είδηση ότι ο Νόαμ Τσόμσκι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή αρχικά ο συγγραφέας Μάρτιν Γιανέλο, μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Ο Νόαμ Τσόμσκι πέθανε. Νωρίς σήμερα το πρωί, τον σκεφτόμουν όταν ρωτούσα σε μια ανάρτηση τους αναγνώστες μου αν γνωρίζουν κάποιον ζωντανό φιλόσοφο που να αξίζει αυτόν τον τίτλο. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν αυτός. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν πια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, τη μνήμη και το έργο του οποίου πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή! Η Ευρωπαική Αριστερά, με ποστ στο τουίτερ αποχαιρέτισε τον εμβληματικό διανοούμενο «Σεβασμός. Για όλα όσα έκανες και περιέγραψες».

Noam Chomsky has died. Early this morning, I was thinking of him when I put together a post asking if readers know of any live philosophers worth that title. I could only think of him. Now I cannot think of anyone anymore. A great man whose memory and work we must keep alive! pic.twitter.com/Q7IxRWVjtT