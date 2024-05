Γερμανία: Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε πολιτικό σε live μετάδοση

Βίντεο Mega

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Γερμανία, όταν άνδρας επιτέθηκε σε πολιτικό και τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, όπου πραγματοποιούταν εκδήλωση του «Κινήματος Πολιτών PAX Europa».

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει τον 58χρονο πολιτικό Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, επικριτής του ισλάμ, και να τον μαχαιρώνει στον λαιμό. Αστυνομικοί που έσπευσαν να τον σταματήσουν τραυματίστηκαν επίσης.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2