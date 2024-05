Σλοβακία: Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες, Τετάρτη, από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του, έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μεταδίδουν σλοβάκικα ΜΜΕ.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md