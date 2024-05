Βασιλιάς Κάρολος: Viral η αντίδρασή του στα αποκαλυπτήρια πορτραίτου του

Βίντεο αρχείο Breakfast@Star

Απίστευτη ήταν η αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου στα αποκαλυπτήρια του πορτραίτου του, του πρώτου ως μονάρχης. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μία τελετής που διργανώθηκε στο Μπάκιγχαμ.

Μάλιστα, ποικίλα ήταν τα σχόλια που συγκέντρωσε ο πίνακας, μιας και όπως παρατηρεί κανείς το κόκκινο χρώμα... περισσεύει σε όλη του την έκταση. Το σίγουρο είναι πως το πορτραίτο μαγνήτισε τα βλέμματα.

Ο ίδιος, για τα αποκαλυπτήρια, πλησίασε στον μεγάλο πίνακα και τράβηξε το πανί που τον έκρυβε. Η κάμερα τον κατέγραψε να... «φρικάρει» βλέποντας το αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον να σοκάρεται από τη μορφή του. Φυσικά στο πλευρό του ήταν και η βασίλισσα Καμίλα.

He freaked out when he saw himself. pic.twitter.com/u7w04OAlDh