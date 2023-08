Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου Mi-8

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη Ρωσία σε συντριβή ελικοπτέρου Mi-8 που διαχειριζόταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) στην επαρχία Τσελιαμπίνσκ.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συντριβής του ελικοπτέρου. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ στο Telegram.

Eyewitnesses said that before the crash, the Mi-8 helicopter started spinning and then went down. pic.twitter.com/eCgrPJymsO

Όπως ανέφερε, το ελικόπτερο, το οποίο συνετρίβη κοντά στο χωριό Κρασνόε Πόλε στην περιοχή Σοσνόβσκι της επαρχίας, ήταν ένα Mi-8 που διαχειριζόταν η FSB.

«Κάτοικοι και κτίρια κατοικιών δεν υπέστησαν ζημιές. Ειδικές υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο, τους παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

⚡️ Mi-8 helicopter crashed in the Chelyabinsk region



Russian media specify that the Mi-8 crashed in the Chelyabinsk region near the village of Prudny. There could be 8 people on board. pic.twitter.com/eTAyKzaV7x