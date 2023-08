Κύπρος: Με μπουλντόζες επιτέθηκαν οι Τουρκοκύπριοι στα οχήματα του ΟΗΕ

Ένα βίντεο από τη στιγμή που η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου δέχεται επίθεση από Τουρκοκύπριους στην Πράσινη Γραμμή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο αυτό έχουν καταγραφεί Τουρκοκύπριοι να επιτίθενται με μπουλντόζες στο προσωπικό του ΟΗΕ, προκαλώντας ζημιές στα οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 18, 2023

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο, η επίθεση σημειώθηκε εντός της νεκρής ζώνης κοντά την Πύλα. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι οι δυνάμεις του ΟΗΕ δεν επέτρεψαν να συνεχιστούν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Απαράδεκτες οι επιθέσεις Τουρκοκυπρίων εναντίον δυνάμεων του ΟΗΕ»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη κατά τη διάρκεια της οποίας του εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Κύπρος: Καταδίκη και από την ΕΕ

Την έντονη καταδίκη του για την επίθεση εξέφρασε μέσω του Twitter και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτών και η αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.



In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi — Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023

Ο κ. Μισέλ ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ζητώντας ειρήνη στην περιοχή.

Μπορέλ: «Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να σεβαστούν την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ»

Να σεβαστεί την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη κάλεσε από πλευράς του την Τουρκοκυπριακή πλευρά ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, καταδικάζοντας την επίθεση.

The EU condemns the assault on UNFICYP @UN_CYPRUS by personnel from the Turkish Cypriot side. We call on Turkish Cypriot side to respect the mission’s mandated authority in the UN buffer zone &resumption of work on agreeable way forward in the Pyla/Pile area. I called FM @ckombos — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 18, 2023

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά της UNFICYP @UN_CYPRUS από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς», ανέφερε ο κ. Μπορέλ σε ανάρτηση στο Twitter.

«Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη μέσω της εντολής της αρμοδιότητα της αποστολής στη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ, και την επανάληψη της εργασίας για μια συμφωνημένη λύση στην περιοχή Πύλας/Pile», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως είχε τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο.



