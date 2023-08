Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη Μπογκοτά

Σεσμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στις 12:04 (τοπική ώρα, 20:04 ώρα Ελλάδος) στην κεντρική Κολομβία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά, όπως ανακοίνωσε το γεωδυναμικό ινστιτούτο της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην τοποθεσία Ελ Καλβάριο, 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπογοτά, ενώ το εστιακό βάθος ήταν λιγότερο από 30 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING: People rushed out of buildings after major earthquake in #Bogota, Colombia.#Earthquake pic.twitter.com/x14xxdJPxz