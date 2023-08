Η Αίτνα «βρυχάται» ξανά - Εντυπωσιακές εικόνες

Πλάνα από το ηφαίστειο της Αίτνας / Reuters

Το ηφαίστειο της Αίτνας «βρυχάται» ξανά. Λόγω των εκρήξεων έκλεισε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως ματαιώνονται όλες οι πρωινές πτήσεις, που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το εν λόγω αεροδρόμιο ή να προσγειωθούν σ' αυτό, λόγω έκρηξης του ηφαιστείου της Αίτνας, καθώς στάχτες καλύπτουν τον εναέριο χώρο της περιοχής.

🌋 The airport at Catania in Sicily has halted all flights after a new eruption at nearby Mount Etna, its operator said on Monday.



Etna is the tallest active volcano in Europe and has erupted frequently in the past 500,000 years.



Read more here ⤵️https://t.co/HOOCBVEtbg pic.twitter.com/g9V8QR1LgC