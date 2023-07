Μπάιντεν:Ο σκύλος του έστειλε στο νοσοκομείο ένστολο της Μυστικής Υπηρεσίας

O Το Μπάιντεν με τον σκύλο του, Commander / βίντεο Mega

Κάτι πρέπει να συμβαίνει με τον επαγγελματία που έχει προσλάβει για την εκπαίδευση των σκύλων της η οικογένεια Μπάιντεν, αφού και το δεύτερο κατοικίδιό τους, ένας Γερμανικός Ποιμενικός δύο χρόνων, που ακούει στο όνομα Commander, φέρεται να έχει δαγκώσει 7 άτομα στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος του σκύλος, Major, είχε απομακρυνθεί από τον Λευκό Οίκο λόγω επιθετικής συμπεριφοράς και ζει σε φιλικό σπίτι της οικογένειας. Τώρα, τέτοια είδους συμπεριφορά φαίνεται να δείχνει και ο νέος πιστός φίλος του Αμερικανού προέδρου, κάτι που γεννά ερωτήματα για την ποιότητα της εκπαίδευσης που ακολουθεί.

Κάτι πρέπει να συμβαίνει με τον επαγγελματία που έχει προσλάβει για την εκπαίδευση των σκύλων της η οικογένεια Μπάιντεν, αφού και το δεύτερο κατοικίδιό τους, ένας Γερμανικός Ποιμενικός δύο χρόνων, που ακούει στο όνομα Commander, φέρεται να έχει επιθετική συμπεριφορά / Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με τα εσωτερικά αρχεία της Μυστικής Υπηρεσίας, τα οποία εξέτασε η nypost.com, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών, ο σχεδόν 2 ετών γερμανικός ποιμενικός του προέδρου Μπάιντεν φέρεται να έχει δαγκώσει επτά ανθρώπους. Το πιο σοβαρό καταγεγραμμένο περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, όταν το γραφείο του Λευκού Οίκου παρέπεμψε έναν ένστολο της Μυστικής Υπηρεσίας σε τοπικό νοσοκομείο για θεραπεία, αφού ο Commander του δάγκωσε το χέρι και τον μηρό.

Today's cover: Biden’s dog Commander sent Secret Service officer to hospital, bit 6 others after replacing first pooch Major https://t.co/VjaDZYja2W pic.twitter.com/2LEbAUfQaH

Κάποιες εβδομάδες αργότερα, όταν ο πρόεδρος γυρνώντας από μια οικογενειακή βραδιά κινηματογράφου, άφησε τον Commander ελεύθερο έξω από τον Λευκό Οίκο, εκείνος επιτέθηκε σε άλλον ένστολο της Μυστικής Υπηρεσίας, σκίζοντας το δέρμα του χεριού και του βραχίονα, ενώ περίπου έναν μήνα μετά λέγεται ότι δάγκωσε στην πλάτη έναν τεχνικό ασφαλείας στο σπίτι του Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον.

Ο Γερμανικός Ποιμενικός του Τζο Μπάιντεν, δύο χρόνων, που ακούει στο όνομα Commander, φέρεται να έχει δαγκώσει 7 άτομα στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία AP

Φυσικά, αυτές οι επιθέσεις, είναι πιθανότατα μια ελλιπής καταγραφή των περιστατικών που αφορούν τον Commander, επειδή η χρονική περίοδος δεν καλύπτει τους αρχικούς εννέα μήνες του στον Λευκό Οίκο ή τους πιο πρόσφατους έξι μήνες.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του Judicial Watch, Τομ Φίτον, δήλωσε ότι: «Αυτά τα σοκαριστικά αρχεία εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τη Μυστική Υπηρεσία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος τρέλας και διαφθοράς όπου ένας πρόεδρος επιτρέπει στον σκύλο του να επιτίθεται και να δαγκώνει επανειλημμένα το προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας και του Λευκού Οίκου. Και αντί να προστατεύσει τους πράκτορές της, η Μυστική Υπηρεσία προσπάθησε να αποκρύψει παράνομα έγγραφα σχετικά με την κακοποίηση των πρακτόρων και των υπαλλήλων της από την οικογένεια Μπάιντεν».

Ο σκύλος του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, Commander / Φωτογραφία AP

Don’t know everything—but I know dogs. And to the extent Secret Service agents technically serve their country, protecting the President, yet harbor secret, personal GOP hatred for their Commander In Chief, a GSD like Commander would *easily* detect such subtle animosities. 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Nbq4Cvg0rn