Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τη φωτιά στη Ρόδο - «Ήταν σαν το τέλος του κόσμου»

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Ρόδο, με τα ξένα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μια «πραγματική κόλαση».

Φωτογραφίες και βίντεο από την πυρκαγιά βρίσκονται «στα πρωτοσέλιδα» μεγάλων εφημερίδων και ξένων ιστοσελίδων από όλη την Ευρώπη.

«Τρομοκρατημένοι Βρετανοί εκλιπαρούν για βοήθεια τρέχοντας να σωθούν από την εμπόλεμη ζώνη των πυρκαγιών στη Ρόδο», γράφει στο κύριο θέμα της η βρετανική Daily Mail κάνοντας λόγο για «κόλαση που καταστρέφει το ελληνικό νησί».

