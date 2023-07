Ο Ερντογάν συμφώνησε να προχωρήσει η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Πράσινο φως» «άναψε» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ από το Βίλνιους.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο ίδιος ο Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως μια «ιστορική στιγμή»:

«Με χαρά σας ανακοινώνω ότι μετά τη συνάντηση που διοργάνωσα με τους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Σουηδό πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατό & να εξασφαλίσει την επικύρωση. Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα που καθιστά όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ισχυρότερους & ασφαλέστερους».

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba