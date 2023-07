Τρόμος στην Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο – Έξι νεκροί

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε νηπιαγωγείο στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ της Κίνας κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι.

Όπως μεταδίδει το BBC τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι άλλος ένας τραυματίστηκε.

#BREAKINGNEWS 🚨📢#NSTworld Six people have died and one was injured in a #stabbing in a #kindergarten in 🇨🇳#China's #Guangdong province. https://t.co/cNvEbTPaPp