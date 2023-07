Μεξικό: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων - Τουλάχιστον 25 νεκροί

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε γκρεμό, στην πολιτεία Οαχάκα του νότιου Μεξικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεξικανικών μέσων ενημέρωσης, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος – ενδεχομένως λόγω βλάβης στα φρένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές – και σε μια στροφή ορεινού δρόμου το λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων.

25 dead after bus plunges off road in Mexico: police#Mexico #BusAccident #breakingnewshttps://t.co/48P11Jli3K