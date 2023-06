Μολδαβία: Άνδρας άνοιξε πυρ στο αεροδρόμιο Κισινάου - Δύο νεκροί

Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάσου στη Μολδαβία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ένας αλλοδαπός στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μολδαβία άνοιξε πυρ σήμερα μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μολδαβίας.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ντιάνα Φέτκο, είπε ότι η αστυνομία βρισκόταν στο αεροδρόμιο και ότι οι πτήσεις καθυστερούν.

There was a shooting at the #Chisinau airport. According to preliminary data, 1 border guard was killed. Passengers have been evacuated from the building. It is reported that the shooting was arranged by a foreigner who arrived on a flight from #Turkey. 1/2 pic.twitter.com/wSvta99Dze