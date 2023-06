Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο - Δύο τραυματίες

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης πισω από την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε νοσοκομέιο στο Λονδίνο.

«Λάβαμε γνώση ενός περιστατικού στο νοσοκομείο Central Middlesex», τόνισε η αστυνομία του Μπρεντ. «Ένοπλοι αστυνομικοί είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναπτυχθεί. Ένας άνδρας συνελήφθη. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα».

UPDATE: A man has been arrested after two people were assaulted at Central Middlesex Hospital this afternoon



Officers remain at the hospital, but at this time, no one else is sought in connection with the incident



