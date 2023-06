ΗΠΑ: Νέφος καπνού από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» τη Νέα Υόρκη

«Πνίγηκε» στους καπνούς από τις πυρκαγιές του Καναδά το Άγαλμα της Ελευθερίας / Βίντεο από OPEN

Σε περισσότερες από δώδεκα Πολιτείες των ΗΠΑ έχει σημάνει συναγερμός για την ποιότητα του αέρα, καθώς ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μεταφέρεται με τον άνεμο νοτιότερα.

Ο ουρανός πολλών πόλεων έχει πάρει ένα γκριζωπό, θολό χρώμα και τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Στελέχη των υπηρεσιών Υγείας από το Βερμόντ μέχρι τη Νότια Καρολίνα, στην Ανατολική Ακτή, αλλά επίσης και στο Οχάιο και το Κάνσας, στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο.

Τα μικροσωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην αναπνοή και ενέχουν κινδύνους για την υγεία, προειδοποίησαν.

So now we have to wear masks OUTSIDE in New York because of wildfire smoke from Canada! Smells like the day after an 11th boney, so it does! #smoke pic.twitter.com/IMHe2LQo7u