Logan Brown: Ο 27χρονος τρανς έγκυος άνδρας που έγινε εξώφυλλο σε περιοδικό

Η εικόνα του Logan Brown, του 27χρονου τρανς που περιμένει το πρώτο του παιδί και βρίσκεται στο εξώφυλλο Ιουνίου του βρετανικού περιοδικού Glamour UK, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λόγκαν που γεννήθηκε γυναίκα αλλά τώρα ταυτίζεται ως τρανς άνδρας, έμεινε ξαφνικά έγκυος από τον non-binary σύντροφό του.

Introducing Logan Brown, GLAMOUR's June Pride cover star ❤️



“I'm a pregnant trans man and I do exist. No matter what anyone says, I'm living proof.”



«Μια μέρα ξύπνησα και είχα αυτό το πραγματικά περίεργο συναίσθημα. Ήταν νωρίς το πρωί και ο Μπέιλι κοιμόταν. Έκανα ένα τεστ εγκυμοσύνης και ήταν θετικό», είπε ο Brown στο βρετανικό περιοδικό.

«Ήταν πραγματικά δύσκολο. Πώς λες στον σύντροφό σου είμαι έγκυος, αλλά είμαι και το αγόρι σου», πρόσθεσε.

Ο Brown αναμένεται να γεννήσει σε δύο εβδομάδες περίπου. Η είδηση της εγκυμοσύνης του προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων.

«Ο Λόγκαν είναι μια βιολογική γυναίκα που έμεινε έγκυος, όπως κάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια βιολογικά θηλυκά κάθε χρόνο… Γιατί το παρουσιάζετε ως άντρα που μένει έγκυος, κάτι που είναι βιολογικά αδύνατο;», έγραψε στο Twitter ο αρθρογράφος Piers Morgan.

Living proof of what? Logan’s a biological female who got pregnant, as hundreds of millions of biological females do each year… why are you presenting this as a man getting pregnant which is biologically impossible? https://t.co/xtptJyzYz5 — Piers Morgan (@piersmorgan) June 1, 2023

Ο πρώην trans influencer και ακτιβιστής του detransition Oli London επέκρινε τη δημοσίευση για την προώθηση μιας ατζέντας «ξύπνησης» που «κοροϊδεύει τις γυναίκες».

Just when you thought Woke Companies could not sink any lower- Glamour UK magazine has featured this ‘pregnant man’ on the cover to kick off Pride Month.



Time to BudLight @GlamourMagUK! ❌ pic.twitter.com/CCjaIFNhtB — Oli London (@OliLondonTV) June 1, 2023

