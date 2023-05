Νεκρή 95χρονη γιαγιά μετά από χτύπημα με ηλεκτροσόκ από αστυνομικό

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση του θανάτου μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Αυστραλία, η οποία χτυπήθηκε από όπλο-ηλεκτροσόκ και λίγο αργότερα κατέληξε.

Η 95χρονη Κλερ Νόουλαντ που έπασχε από άνοια, ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Νέα Νότια Ουαλία. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η γυναίκα κρατούσε ένα μαχαίρι όταν πλησίασε τον αστυνομικό. Ο 35χρονος χρησιμοποίησε το ηλεκτροφόρο όπλο με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει στο έδαφος, να χτυπήσει άσχημα το κεφάλι της και λίγες ημέρες μετά να πεθάνει από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με τους συγγενείς της να λένε ότι πέθανε περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο νοσοκομείο.

NSW Police explaining why they TASERED a 95-year-old woman in a walking frame.



Wait for the but… pic.twitter.com/KxiC4JspDc