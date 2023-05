Γερμανία: 57χρονος προκάλεσε έκρηξη - Βρέθηκε πτώμα στο διαμέρισμά του

Τουλάχιστον δέκα πυροσβέστες και αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο Ράτινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στη Γερμανία.

Ο ένοικος του διαμερίσματος έχει συλληφθεί, ενώ στον χώρο βρέθηκε πτώμα.

❗️Germany Explosion: Targeted Attack Not Ruled Out



At least 10 firefighters and two police officers were injured in a residential building explosion in the city of Ratingen in Germany on Thursday



Police have not ruled out a targeted attack, according to ZDF TV channel.