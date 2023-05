Σερβία: Ο 13χρονος σκόρπισε τον θάνατο για έναν κακό βαθμό

Μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη της Σερβίας τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του 13χρονου μακελάρη, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης άνοιξε πυρ στο σχολείο του και σκότωσε οχτώ συμμαθητές του κι έναν φύλακα.

Ο 13χρονος μαθητής, ο οποίος σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στη Σερβία μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική - AP

Αρχικά τα σερβικά μέσα ανέφεραν πως ο μαθητής ήταν 14 ετών, όμως σύμφωνα με την αστυνομία είναι 13. Ο Κόστα Κετσμάνοβιτς πυροβόλησε επίσης τη δασκάλα του, που διδάσκει ιστορία κι ένα ακόμα κορίτσι, που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τραυμάτισε κι άλλους συμμαθητές του.

Η αστυνομία συνέλαβε και τους γονείς του μαθητή και μάλιστα ο πατέρας του θα κρατηθεί για τουλάχιστον 48 ώρες, ως ύποπτος για «διάπραξη εγκληματικής ενέργειας που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια», έγκλημα που τιμωρείται μέχρι και με 12 χρόνια φυλάκισης.

Ο 13χρονος, Κόστα Κετσμάνοβιτς φέρεται να είχε οργανώσει την επίθεση στο σχολείο του

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο τμήμα ψυχιατρικής κλινικής, όπου κρατείται. Θα υποβληθεί επίσης σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν την ώρα του μακελειού είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικά.

«Ελάτε στο σχολείο σκότωσα τους φίλους μου. Πυροβόλησα γιατί είμαι ψυχοπαθής», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 13χρονος. Αμέσως σήμανε συναγερμός, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σχολείο τον βρήκαν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ είχε αφήσει το όπλο του πατέρα του, με το οποίο άνοιξε πυρ, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν ότι δεν έδειχνε κανένα ίχνος μεταμέλειας, αλλά και καμία ενσυναίσθηση για την πράξη του.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ