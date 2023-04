Τρόμος στον αέρα - Αεροπλάνο έπιασε φωτιά λίγο μετά την απογείωση

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της American Airlines την Κυριακή, όταν ξέσπασε φωτιά σε αεροπλάνο που είχε απογειωθεί.

Ένα αεροπλάνο της American Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο στο Κολόμπους του Οχάιο, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον κινητήρα του.

Το Boeing 737 που ονομάστηκε «Πτήση 1958» είχε αναχωρήσει από το Κολόμπους για το Φοίνιξ. Λίγο αργότερα, το πλήρωμα ανέφερε ότι κάποιο πτηνό προσέκρουσε στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στον κινητήρα του.

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46